В Волгоград прибыли 107 школьников, эвакуированных из Курской области





7 сентября из Курской области в Волгоград прибыла первая группа из 107 школьников. Как сообщает ИА «Высота 102», ребята из приграничных районов приехали в город-герой на поезде во второй половине дня. На вокзале Волгоград-I их встретили волонтёры, сверстники из местных образовательных учреждений, а также представители региональных и городских властей.

- Мы сегодня встречаем ребят из Курской области. Это 107 учеников и 10 сопровождающих. Среди них есть 34 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. По поручению Андрея Бочарова я была на прямой связи с заместителем губернатора Курской области по социальным вопросам. Интересовались, какая помощь нужна. И вот в рамках этих переговоров определились, что, конечно, в приоритете помощь детям. И особенно детям с ослабленным здоровьем. Мы подготовили в системе образования учреждения, где работают профессиональные специалисты. Они знают, как работать с такими ребятами, на что обратить внимание, - рассказала журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Напомним, как ранее сообщала редакция, дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет будут размещены в круглогодичном лагере «Орлёнок» на территории Красноармейского района Волгограда.

Специалисты подготовили для ребят интересную досуговую программу, а также обещают организовать все условия, необходимые для освоения общеобразовательных учебных программ.

Отметим, срок пребывания курских школьников в Волгоградской области не ограничен. Ученики смогут находиться здесь столько, сколько захотят их родители или же сколько потребуется для нормализации ситуации в приграничных районах Курской области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области