Сделавший ребенка инвалидом волжанин заплатит более 2 млн компенсации





Волгоградский областной суд встал на защиту ребенка, который получил инвалидность из-за ДТП. Как сообщает V102.RU, виновнику происшествия придется выплатить компенсацию морального вреда родителям потерпевшей девочки в размере более 2 миллионов рублей.

Установлено, что в мае 2022 года мужчина двигался на Skoda со стороны улицы Фонтанной по проспекту Ленина в городе Волжском. Водитель не заметил переходившую дорогу по нерегулируемому переходу девочку и совершил наезд на нее.

Пострадавшая была госпитализирована с тяжкими повреждениями на лечение в детскую клиническую больницу имени Пирогова в Москву. Длительное время девочка находилась в коме и проходит стационарное и амбулаторное лечение до настоящего времени - установлена категория «ребенок-инвалид».

- Решением Волжского городского суда с виновника в пользу родителей взысканы: компенсация морального вреда в размере 900 000 рублей, расходы на приобретение медикаментов и средств ухода - 121 362 рубля, расходы на приобретение дополнительного питания и средств реабилитации - 13 729 рублей, расходы на проезд и проживание по месту лечения несовершеннолетней – 131 176 рублей, расходы по оказанию платных медицинских услуг – 3 395 рублей, - уточнили в объединенной пресс-службе судов.

Кроме того, с водителя также была взыскана компенсация морального вреда в пользу матери ребенка в размере 900 тысяч рублей.

Обвиняемый пытался обжаловать судебный акт, но областной суд оставил решение Волжского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.