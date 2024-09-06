В Волгограде наказали водителя за виражи на тротуаре

Расследования 06.09.2024 09:01
0
06.09.2024 09:01
В Волгограде сотрудники полиции привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители начали расследование после опубликованной в интернете видеозаписи, на которой зафиксирован автомобиль «Лада Приора», резко проехавший по тротуару на бульваре Энгельса в Красноармейской районе.
Личность владельца транспортного средства установлена. Он был доставлен в подразделение полиции. В отношении 20-летнего нарушителя составлены административные материалы. Молодой человек пообещал больше не повторять таких поступков.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под Волгоградом06.09.2024 13:28
Расследования 06.09.2024 13:28
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВО06.09.2024 13:01
Расследования 06.09.2024 13:01
Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в Волгограде06.09.2024 07:58
Расследования 06.09.2024 07:58
В службе судебных приставов Волгограда нашли фальшивый исполнительный лист05.09.2024 20:56
Расследования 05.09.2024 20:56
В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворниках05.09.2024 19:54
Расследования 05.09.2024 19:54
Сделавший ребенка инвалидом волжанин заплатит более 2 млн компенсации05.09.2024 18:43
Расследования 05.09.2024 18:43
Под Волгоградом водителя-пьяницу осудили за гибель лежащего на дороге пешехода05.09.2024 17:44
Расследования 05.09.2024 17:44
СК возбудил дело на дравшихся с полицией волгоградцев05.09.2024 13:04
Расследования 05.09.2024 13:04
В Твери Росгвардия жестко задержала обманувшего жителя Волжского мошенника05.09.2024 11:41
Расследования 05.09.2024 11:41
В Волжском задержали двоих друзей за опасную езду на капоте05.09.2024 10:22
Расследования 05.09.2024 10:22
Адвокат волгоградского генерала Попова просит допросить НГШ ВС РФ Герасимова05.09.2024 09:28
Расследования 05.09.2024 09:28
«Опаливала утку»: три семьи остались без жилья после ЧП с газовым баллоном под Волгоградом04.09.2024 17:57
Расследования 04.09.2024 17:57
«Природу-маму когда беречь будем?». Глава села под Волгоградом ответила на призыв поднять «филейную часть» из-за горящей свалки04.09.2024 17:57
Расследования 04.09.2024 17:57
Суд рассмотрел дело о нападении коровы на женщину в Волгоградской области04.09.2024 16:06
Расследования 04.09.2024 16:06
По шесть на двоих: дравшихся с полицейскими волгоградцев остудили арестом04.09.2024 15:37
Расследования 04.09.2024 15:37