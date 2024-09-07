



В Волгоградской области в выборах принимают участие семьями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию администрации региона, только за первые дни в голосовании приняли участие множество семейных пар. В их числе как молодожёны, которые пришли на избирательный участок прямиком из ЗАГСа, так и пары с солидным стажем.

В числе районов, отличившихся семейным характером голосования: Новоаннинский, Старополтавский, Еланский, Суровикинский, Урюпинский, Чернышковский, Клетский, Нехаевский, а также Михайловка.

Отметим, на данный момент наиболее опытной парой, проголосовавшей за губернатора и депутатов, стала семья Александра Николаевича и Галины Григорьевны Страховых из Урюпинского района. Они в 2024 году отметили бриллиантовую годовщину – 60 лет совместной жизни.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области