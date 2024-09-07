Происшествия

В Волгоградской области погибла пенсионерка в горящем доме

Происшествия 07.09.2024 20:59
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07.09.2024 20:59


В Калачевском районе Волгоградской области погибла 70-летняя пенсионерка в частном доме. Как сообщает V102.RU в ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла вечером 6 сентября в постройке площадью 28 кв. метров. 

- В городе Калач-на-Дону горел по всей площади частный дом. Пожарно-спасательные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:50. К сожалению, погибла женщина 1954 года рождения, - рассказали в главке МЧС. 

Отметим, причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами. 

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