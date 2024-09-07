Денис Бояринцев: «Ротор» из Екатеринбурга мог увезти и побольше»





Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции после сегодняшнего матча девятого тура Первой лиги против «Урала» в Екатеринбурге подвел итоги встречи, которая завершилась со счетом 1:1, сообщает V102.RU. Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции после сегодняшнего матча девятого тура Первой лиги против «Урала» в Екатеринбурге подвел итоги встречи, которая завершилась со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

- Я уже говорил, что «Урал» сохранил почти весь состав, который играл в премьер-лиге. Не могу сказать, что мои ребята сильно уступают, но играть первым номером на данном этапе нам было бы сложновато. Мы поняли, что соперник не очень уверенно чувствует себя в розыгрыше. Я ребятам говорил: если почувствуете, что можете прессинговать - прессингуйте. Где-то нам это удавалось. Но, к сожалению, мы не использовали до конца те эпизоды, которые у нас были. Не могу сказать, что мы сильно глубоко садились. Все равно старались встречать в среднем блоке и уплотняться. Перестраивались на схему и 4-2-3-1, и 4-5-1, и 4-4-2. Ребята со всеми этими элементами знакомы. Поэтому где-то нам удавалось сдерживать, но мастерство футболистов «Урала» достаточно высокое для Первой лиги. Очень неплохо моментами они выбирались и создавали голевые ситуации, а наши ребята хорошо отработали в обороне. Что мы планировали сегодня — что-то получилось, а что-то нет. Момент в контратаке надо было реализовывать. Если бы мы это сделали, то, думаю, смогли бы увезти сегодня побольше, — прокомментировал тактические нюансы специалист.







Подробности матча «Ротора» и «Урала» здесь

- резюмировал наставник сине-голубых.Кроме того, Денис Константинович раскрыл принципы выбранной оборонительной тактики на этот матч.