Спорт

Денис Бояринцев: «Ротор» из Екатеринбурга мог увезти и побольше»

Спорт 07.09.2024 19:21
0
07.09.2024 19:21


Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции после сегодняшнего матча девятого тура Первой лиги против «Урала» в Екатеринбурге подвел итоги встречи, которая завершилась со счетом 1:1, сообщает V102.RU.
- Ничья, думаю, не обидная. Не дотерпели, где-то чуть-чуть не доработали, а соперник этим воспользовался. Хотя «Урал» показал очень хорошую и конструктивную игру. Мы своего момента дождались, забили гол. В конце, может быть, свалились на оборонительные действия. Центральный защитник «Урала» пошел вперед и выиграл много мячей. Навал у хозяев, можно сказать, удался, и они отыгрались. Мне кажется, что интересная игра получилась. В первом тайме «Урал» владел преимуществом. Мы где-то плохо выходили после перехватов и отборов мяча. Во второй половине в этом компоненте прибавили и забили гол. Все остальное вы видели,- резюмировал наставник сине-голубых.
Кроме того, Денис Константинович раскрыл принципы  выбранной оборонительной тактики на этот матч.
- Я уже говорил, что «Урал» сохранил почти весь состав, который играл в премьер-лиге. Не могу сказать, что мои ребята сильно уступают, но играть первым номером на данном этапе нам было бы сложновато. Мы поняли, что соперник не очень уверенно чувствует себя в розыгрыше. Я ребятам говорил: если почувствуете, что можете прессинговать - прессингуйте. Где-то нам это удавалось. Но, к сожалению, мы не использовали до конца те эпизоды, которые у нас были. Не могу сказать, что мы сильно глубоко садились. Все равно старались встречать в среднем блоке и уплотняться. Перестраивались на схему и 4-2-3-1, и 4-5-1, и 4-4-2. Ребята со всеми этими элементами знакомы. Поэтому где-то нам удавалось сдерживать, но мастерство футболистов «Урала» достаточно высокое для Первой лиги. Очень неплохо моментами они выбирались и создавали голевые ситуации, а наши ребята хорошо отработали в обороне. Что мы планировали сегодня — что-то получилось, а что-то нет.  Момент в контратаке надо было реализовывать. Если бы мы это сделали, то, думаю, смогли бы увезти сегодня побольше, — прокомментировал тактические нюансы специалист.

Подробности матча «Ротора» и «Урала» здесь
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 Фото: СК «Ротор» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
07.09.2024 17:21
Спорт 07.09.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2024 21:39
Спорт 06.09.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.09.2024 20:00
Спорт 06.09.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.09.2024 21:37
Спорт 05.09.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.09.2024 08:05
Спорт 04.09.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2024 20:28
Спорт 03.09.2024 20:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2024 12:42
Спорт 03.09.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.09.2024 10:20
Спорт 03.09.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2024 22:09
Спорт 02.09.2024 22:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2024 07:38
Спорт 02.09.2024 07:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.09.2024 07:04
Спорт 02.09.2024 07:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2024 18:25
Спорт 01.09.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2024 14:30
Спорт 01.09.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2024 10:55
Спорт 27.08.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2024 07:44
Спорт 27.08.2024 07:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:59
В Волгоградской области погибла пенсионерка в горящем домеСмотреть фотографии
20:27
Бастрыкин потребовал ускорить расселение жителей аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:37
«На чем экономят? На самом главном»: волгоградские автошколы обсуждают повышение цен на обучениеСмотреть фотографии
19:21
Денис Бояринцев: «Ротор» из Екатеринбурга мог увезти и побольше»Смотреть фотографии
18:53
В Волгограде появились подробности ДТП на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Не только супружеский: в Волгоградской области на выборах голосуют семьямиСмотреть фотографии
17:21
«Упустили викторию»: «Ротор» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Уралом»Смотреть фотографии
16:32
Андрей Бочаров завершил рабочую поездку по пяти районам ВолгоградаСмотреть фотографии
16:28
Это не то, это другое? Оштрафованный за дискредитацию Мельниченко вдруг отрекся от заявленийСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
Сбавляем темп? В Волгоградской области опубликованы первые данные по явке на 7 сентябряСмотреть фотографии
15:26
«Объем впечатляет»: Андрей Бочаров рассказал, что спасет Дзержинский район от транспортного коллапсаСмотреть фотографии
15:08
В Волгоград прибыли 107 школьников, эвакуированных из Курской областиСмотреть фотографии
13:56
На Мамаевом кургане создадут туристический визит-центрСмотреть фотографии
13:27
Под Волгоградом после ДТП на трассе Р-260 госпитализирован полугодовалый ребёнокСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде боец СВО с семьей пришел отдать свой голос в избирательный участокСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Андрей Бочаров предложил создать в районах Волгограда филиалы ГДЮЦаСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде втайне от горожан сократили рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области в школе увековечили память погибшему на СВО выпускникуСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде очевидцы засняли последствия ночной аварии на СпартановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:36
От глубинки до райцентров и крупных городов: волгоградцы спешат сделать свой выборСмотреть фотографии
09:23
Волжан возмутил конфликт в автобусе из-за ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
09:21
Аномалии с кислородом обнаружили в пруду с погибшей рыбой в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
Идём на рекорд? В Волгоградской области начался второй день выборовСмотреть фотографии
08:14
Скорые и пять пожарных машин напугали жителей элитных высоток в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:54
В Волгограде за 725 млн рублей отремонтируют два здания-памятника на ул. СоветскойСмотреть фотографии
22:29
Волгоградцам рассказали о погоде на выходныхСмотреть фотографии
21:55
Озвучена итоговая явка первого дня голосования в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:39
«Это был финиш!»: «Динамо-Синара» стартовало в Суперлиге ничьей с «Кубанью»Смотреть фотографии
20:39
Машину администрации поймали на сливе нечистот в почву под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:00
«Ротор» 7 сентября встретится с «Уралом» в ЕкатеринбургеСмотреть фотографии
 