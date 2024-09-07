Денис Бояринцев: «Ротор» из Екатеринбурга мог увезти и побольше»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев на пресс-конференции после сегодняшнего матча девятого тура Первой лиги против «Урала» в Екатеринбурге подвел итоги встречи, которая завершилась со счетом 1:1, сообщает V102.RU.
- Ничья, думаю, не обидная. Не дотерпели, где-то чуть-чуть не доработали, а
соперник этим воспользовался. Хотя «Урал» показал очень хорошую и
конструктивную игру. Мы своего момента дождались, забили гол. В конце,
может быть, свалились на оборонительные действия. Центральный защитник
«Урала» пошел вперед и выиграл много мячей. Навал у хозяев, можно
сказать, удался, и они отыгрались. Мне кажется, что интересная игра
получилась. В первом тайме «Урал» владел преимуществом. Мы где-то плохо выходили после перехватов и отборов мяча. Во второй половине в этом компоненте прибавили и забили гол. Все остальное вы видели,
- резюмировал наставник сине-голубых.
Кроме того, Денис Константинович раскрыл принципы выбранной оборонительной тактики на этот матч.
- Я уже говорил, что «Урал» сохранил почти весь состав, который играл в премьер-лиге. Не могу сказать, что мои ребята сильно уступают, но играть первым номером на данном этапе нам было бы сложновато. Мы поняли, что соперник не очень уверенно чувствует себя в розыгрыше. Я ребятам говорил: если почувствуете, что можете прессинговать - прессингуйте. Где-то нам это удавалось. Но, к сожалению, мы не использовали до конца те эпизоды, которые у нас были. Не могу сказать, что мы сильно глубоко садились. Все равно старались встречать в среднем блоке и уплотняться. Перестраивались на схему и 4-2-3-1, и 4-5-1, и 4-4-2. Ребята со всеми этими элементами знакомы. Поэтому где-то нам удавалось сдерживать, но мастерство футболистов «Урала» достаточно высокое для Первой лиги. Очень неплохо моментами они выбирались и создавали голевые ситуации, а наши ребята хорошо отработали в обороне. Что мы планировали сегодня — что-то получилось, а что-то нет. Момент в контратаке надо было реализовывать. Если бы мы это сделали, то, думаю, смогли бы увезти сегодня побольше, — прокомментировал тактические нюансы специалист.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Подробности матча «Ротора» и «Урала» здесь
Фото: СК «Ротор» vk.com