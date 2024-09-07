Экология

Аномалии с кислородом обнаружили в пруду с погибшей рыбой в Волгограде

Экология 07.09.2024 09:21
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07.09.2024 09:21


Специалисты облкомприроды продолжают отслеживать химические показатели в пруду Птичник после массового мора рыбы в СНТ «Металлург» Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в водоеме на реке Мокрая Мечетка по результатам проб воды установлены совсем нетипичные показатели. 

- Зафиксированы  значительное снижение концентрации растворенного кислорода в воде, а также превышения по химическому потреблению кислорода и иным веществам, - пояснили в облкомприроды. 

Вопрос о возможном загрязнении водоема третьими лицами поставлен комитетом на контроль. Специалистами запланированы дальнейшие выездные обследования акватории пруда с целью выявления нарушений. 

Напомним, ранее дачники обратились за помощью к главе внимание главы СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных в гибели рыбы в водоеме. Как рассказали в своем обращении жители СНТ, еще в конце июня этого года по неизвестным причинам здесь всплыли на поверхность рыбы, раки, черепахи и улитки. Однако жалобы волгоградцев были проигнорированы чиновниками и многочисленными инстанциями. 

Горожане предполагают, что виновником массового мора рыбы может быть банно-прачечный комбинат, который может сбрасывать стоки в водоем.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион» 

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