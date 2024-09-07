



6 сентября в Калачёвском районе Волгоградской области младенец пострадал в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на транспортной развязке вблизи села Мариновка произошла авария с участием двух иномарок.

- В 07:50 на 53 км автодороги Р-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Hyundai Tucson, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате сильнейшего удара пострадал 6-месячный ребёнок, находящийся в салоне Kia. Малыш был доставлен в близлежащую больницу прибывшей на место аварии каретой скорой помощи. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Фото из архива ИА «Высота 102»