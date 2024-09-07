Политика

От глубинки до райцентров и крупных городов: волгоградцы спешат сделать свой выбор

Политика 07.09.2024 09:36
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07.09.2024 09:36

7 сентября в Волгоградской области на многих избирательных участках утро началось с очередей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, наплыв желающих отдать голос за кандидатов на пост губернатора, а также депутатов облдумы и местных законодательных собраний отмечается в Серафимовичском и Суровикинском районах.

По информации властей, с утра свой гражданский долг спешат исполнить граждане пенсионного возраста, а также работники со сменным графиком, которые трудятся в том числе и в выходные дни.

Так, в Суровикинском районе перед рабочей сменой проголосовала врач-терапевт Татьяна Калинина. Медицинский работник отметила, что пришла на выборы, потому что чувствует сопричастность к происходящему в регионе и хочет поддержать курс на развитие области.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне в Волгоградской области стартовали выборы. В этот раз для удобства избирателей участки работают в течение трёх дней, с 6 по 8 сентября.

Фото: администрация Волгоградской области

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