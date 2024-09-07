«Как это произошло?»: в Волгограде очевидцы засняли последствия ДТП на ул. Невской

7 сентября в Центральном районе Волгограда две иномарки не поделили опустевший перекрёсток. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло вечером на пересечении ул. Невской и ул. Новороссийской.





Последствия аварии оказались запечатлены одним из свидетелей на камеру мобильного телефона. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись Kia Stinger и Toyota. Водители отделались лишь испугом и лёгкими ушибами, чего не скажешь о дорогостоящих машинах иностранных брендов.

У автомобиля Toyota вдребезги разлетелся один из дисков, а также повреждения получили отдельные элементы кузова. В свою очередь, водителю Kia однозначно придётся распрощаться с капотом.

Изумлённые увиденным волгоградцы задаются одним лишь вопросом: «Как это произошло?». Всё дело в том, что время столкновения автодорога была практически полностью пуста.

Отметим, все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники ГАИ.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me