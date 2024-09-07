В Волгограде боец СВО с семьей пришел отдать свой голос в избирательный участок





В Волгограде на второй день голосования на выборах губернатора и депутатов в региональный парламент пришел отдать свой голос вместе со всей семьей участник специальной военной операции Александр Нелепин, сообщает V102.RU.





С женой и сыном Александр пришли в избирательный участок №730 в волгоградском лицее №2.

- Проголосовал, сделал свой выбор – это моя гражданская позиция и ответственность. Волгоград, Волгоградская область, только вперед, - прокомментировал Нелепин.

Кроме этого, боец также посетил еще несколько участков, где пообщался с наблюдателями и членами избиркома.