В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворниках





Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летней экс-бухгалтера СНТ, которая присвоила более 1 млн рублей. Как сообщает V102.RU, женщина оформила на работу трех псевдодворников и получала за них зарплату.

Установлено, что помимо своей официальных рабочих задач волгоградка промышляла незаконным заработком с августа 2020 по январь 2024 года.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину женщина полностью признала. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы.