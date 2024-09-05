Расследования

В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворниках

Расследования 05.09.2024 19:54
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05.09.2024 19:54


Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летней экс-бухгалтера СНТ, которая присвоила более 1 млн рублей. Как сообщает V102.RU, женщина  оформила на работу трех псевдодворников и получала за них зарплату. 

Установлено, что помимо своей официальных рабочих задач волгоградка промышляла незаконным заработком с августа 2020 по январь 2024 года.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Свою вину женщина полностью признала. Теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы. 

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