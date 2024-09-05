СК возбудил дело на дравшихся с полицией волгоградцев

В Волгограде в отношении двоих мужчин, устроивших 3 сентября драку с сотрудниками Госавтоинспекции на ул. Лазоревой в Красноармейском районе, возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее задержанных волгоградцев подозревают по ч.1 ст.318 УК РФ. Уголовное дело будут расследовать сотрудники следственного отдела по Красноармейскому району управления СКР.





– По данным следствия, вечером 3 сентября в Красноармейском районе Волгограда на стационарном посту ДПС сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, пассажиры которого имели признаки алкогольного опьянения. Будучи недовольными законными действиями стражей порядка, мужчины начали вести себя агрессивно. В ходе конфликта, спровоцированного фигурантами, они причинили офицерам МВД телесные повреждения, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, накануне оба участника драки с полицейскими получили по решению суда по шесть суток административного ареста. Их признали виновными в неисполнении законных требований представителей власти.