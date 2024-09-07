«Упустили викторию»: «Ротор» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Уралом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 7 сентября, в девятом туре Первой лиги в Екатеринбурге сыграл вничью с местным «Уралом» со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

Летние новобранцы сине-голубых Заурбек Плиев и Илья Кухарчук, начинавшие прошлую встречу с песчанокопской «Чайкой»’ в стартовом составе, остались на этот раз в запасе. Зато в основе у гостей в центре нападения вышел экс-игрок «Урала» Михаил Агеев. В первом тайме хозяева имели большое преимущество во владении мячом, но «шмели» (так называют уральский коллектив из-за оранжево-черных полосок на эмблеме клуба — прим. ред. V102.RU) столкнулись с организованной волгоградской обороной, которая до перерыва ликвидировала возможности для уральских футболистов опасно атаковать. При этом и у самого «Ротора» мало что получалось на чужой половине. Вратарь екатеринбуржцев Дмитрий Арапов остался практически без работы в первом тайме. В итоге стартовая 45-минутка завершилась без голов с обеих сторон.

Все самое интересное зрители увидели во второй половине. После возвращения из раздевалок соперники заметно добавили в активности. Гости стали мощнее прессинговать, а у хозяев появились опасные моменты. Так, например, на 51- й минуте футболист оранжево-черных Юрий Железнов с дальней дистанции пробил в угол. С ударом уверенно справился голкипер Никита Чагров. Вскоре Железнов повторно приложился к мячу и нанес мощный выстрел. На этот раз игровой снаряд разминулся рядом со штангой. Денис Бояринцев, почуяв, что «Урал» добавил, решил произвести двойную замену. Вместо Владислава Тюрина и Михаила Агеева на поле вышли Илья Кухарчук и Владислав Морозов. И перестановки почти сразу же дали нужный эффект.

На 63-ей минуте Морозов, выиграв позицию, убежал один на один с Араповым и нанес хлесткий удар, с которым не справился Дмитрий. Таким образом, «Ротор», действуя вторым номером, слегка неожиданно, но от этого не менее заслуженно вышел вперед. Конечно же, после пропущенного гола подопечным Евгения Аверьянова оставалось только усилить давление на оборону оппонентов в попытках отыграться. На 69-ой минуте наставник сине-голубых произвел еще одну двойную замену. Вместо Тимура Касимова и Евгения Болотова появились на газоне Даниил Камлашев и Юрий Завезён.





Однако и у волгоградцев были возможности увеличить счет. Завезён из-за пределов радиуса штрафной в касание пробил - мяч полетел выше ворот. А уже в самой концовке основного времени «Ротор» убежал в опасную контратаку. К большому сожалению для поклонников сине-голубых, верную возможность отличиться не использовал Камлашев, у которого в быстром отрыве не получилось попасть в створ с левого края. За нереализованный момент хозяева наказали гостей в компенсированное время. Защита «Ротора» не справилась с Мартином Секуличем, который все-таки переиграл Чагрова и установил окончательный результат — 1:1. После гола за неспортивное поведение был удален центральный защитник «шмелей» Сильвие Бегич, но воспользоваться численным преимуществом у гостей не хватило времени.

Перед началом встречи итоговой ничьей в битве со статусным соперником, скорее всего, были бы довольны волгоградские болельщики. Но теперь они могут сожалеть об упущенной виктории в Екатеринбурге. После девяти матчей «Ротор» заработал 13 очков, продолжая находиться в верхней части турнирной таблицы. В следующем туре сине-голубые на выезде сыграют с «Сочи» 14 сентября. Начало поединка в 19-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Урал» vk.com