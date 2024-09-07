Андрей Бочаров завершил рабочую поездку по пяти районам Волгограда





7 сентября в Волгограде Андрей Бочаров завершил рабочую поездку по Волгограду. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор проинспектировал реализацию проектов по благоустройству, дорожному строительству и созданию новой социальной инфраструктуры на территории Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального и Ворошиловского районов.

Как ранее уже сообщала редакция, в Тракторозаводском районе руководитель региона оценил благоустройство бульвара по ул. Дзержинского, а также пообещал уделить дополнительное внимание обновлению местного ДК.

В Краснооктябрьском районе местные власти отчитались о преображении бульвара на пр. Металлургов. Здесь в границах дома № 10 до трамвайных путей по ул. Кузнецова уже обустроены тротуары, проложен поливочный водопровод и сети уличного освещения, а также видеонаблюдения. В эти дни с установлением благоприятных погодных условий активизировалась и высадка новых деревьев и кустарников. До конца осени специалисты обещают установить скамейки и сдать первый этап благоустройства бульвара.

В Дзержинском районе губернатор осмотрел и дал ряд поручений по решению транспортного вопроса и развитию местной дорожной сети.

В Центральном районе руководитель проконтролировал исполнение данного ранее городским властям поручения о переносе сроков благоустройства сквера «Мы вместе!» на ул. им. 7-й Гвардейской Дивизии с 2025-го на конец 2024 года.

В Ворошиловском районе Андрей Бочаров смог оценить масштабы работ по созданию современного молодёжного центра. Несмотря на то, что проект был анонсирован лишь в мае 2024 года, уже сейчас рабочие ощутимо продвинулись в его исполнении. Учреждение будет обустроено по адресу ул. Пугачевская, д. 13.

Сегодня специалисты обновляют прилегающую дорожную сеть, а также производят озеленение территории будущего молодёжного центра, обустройство пергол и установку спортивных городков.

Здесь же неподалёку губернатор осмотрел участок строительства круговой развязки на ул. Иркутской. В перспективе объект позволит связать новый участок рокадной дороги с 1-й Продольной магистралью.

- Объем работ, конечно, колоссальный, огромный, масштабный. Мы сегодня с вами проехали по значительной части города. Нужно отметить, что все объекты, которые мы посещали сегодня, очень непростые, но они будут завершены в установленные сроки. Для нас это очень важно, — подчеркнул губернатор. — Кроме того, в ходе рабочей поездки мы обсуждали вопросы, связанные с дальнейшим развитием города. Считаем, что очень важно дополнительное внимание уделить вопросам поддержки детства, молодежи — эти направления являются основополагающими. И создание филиалов нашего ГДЮЦа в районах города — это тоже важная задача. Мы уже приняли решение по Кировскому району. Сегодня обсудили вопросы создания филиала в Тракторозаводском районе. Отдельное направление — развитие молодежного движения, приведение в порядок объектов, связанных с туризмом.