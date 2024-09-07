



В России обсуждают грядущее повышение цен на обучение в автошколах. По мнению экспертов, уже этой осенью цены для будущих водителей поднимутся в среднем на 30-50%. С чем связаны новые расценки? И к чему готовится волгоградцам, решившим получить права? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Новые тарифы на обучение в самих автошколах объясняют крайне просто – держать цены в узде на фоне подорожания бензина и запчастей, роста арендной платы и неминуемого повышения зарплат инструкторам становится просто невозможно.

- Мы изо всех сил стараемся сохранять ценники в пределах разумного. Но если мы не будем оглядываться на рынок, то вскоре начнем работать себе в убыток, - рассказали в одной из автошкол Красноармейского района. – К Новому году мы вынужденно повышаем стоимость обучения на две тысячи рублей – с 24 до 26.

Подъём цен в автошколах связывают не только с растущей инфляцией, но и с официальными требованиями к подготовке будущих водителей.

- Существует постановление правительства, утверждающее образовательную программу для курсантов. При подготовке к экзаменам они должны получить 56 часов практических занятий. Средняя рыночная стоимость одного часа вождения – тысяча рублей. К этим 56 тысячам прибавляем еще 14 тысяч за теоретическую подготовку и получаем 70 тысяч, - перечисляет руководитель сети автошкол "Старт" Александр Ищенко. – То есть мы говорим не о повышении цен, а о соблюдении закона. И все вроде бы предельно понятно – работай с соблюдением норм. Но далеко не все волгоградцы готовы платить такие суммы.

В попытке сохранить прежние цены владельцы автошкол идут на крайние меры и вместо требуемых 56 часов реальной езды по городу предлагают курсантам «экспресс-подготовку».

- Наши конкуренты пытаются удержать какие-то немыслимые на сегодняшний день цены. Например, у нас обучение в автошколе Кировского района стоит 36 тысяч рублей. Напротив же сидит человек, предлагающий заплатить за все про все 14 тысяч, – он называл эту сумму 20 лет назад, называет и сейчас. Да, он дает курсантам одно вождение, никак не контролирует процесс обучения, но людей, пытающихся сэкономить, это не сильно-то волнует. До поры до времени. Курсанты, которые обучались по таким программам, в большинстве своем не могут сдать экзамен в МРЭО ни с первого, ни со второго раза. Они вынужденно берут дополнительные занятия по полторы тысячи за каждое, платят по 1200 за аренду экзаменационной машины. В итоге вкладывают даже больше, чем могли бы отдать в нормальных автошколах, - продолжает Александр Ищенко. - Давайте будем говорить откровенно. Из 40 обучающихся, которые сейчас набраны в одну из наших групп, только двое пришли с навыками вождения. Возможно, им для подготовки и хватит 20-30 часов. Новичкам же требуется как минимум 36-40 часов. На этом этапе появляются определенные проблемы, но мы не пытаемся переложить их на чьи-то плечи и готовы решать в режиме реального времени. Нужен только порядок: положено катать 56 часов – катаем 56. Все без исключения. Тогда на дорогах действительно станет безопаснее.

С тем, что реальная стоимость занятий в автошколах разнится с той, что предлагают ученикам, согласен и главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.

- Автошколы, которые работают «в белую» и соблюдают все требования к подготовке водителей, еще десять лет назад могли просить за свою работу 45 тысяч рублей. Сейчас же с учетом всех издержек обучение стоило бы около ста тысяч рублей, - рассуждает эксперт. – Но кто согласится на такие расценки? В итоге автошколы работают себе в убыток и, как могут, сдерживают цены. На чем же они экономят? На самом главном – вождении. То есть курсантам дают минимум часов практики, а все, что сверху, оплачивается дополнительно. Подключая будущих автомобилистов к дистанционному обучению, сотрудники автошкол экономят и на теории. Готовить таким образом к управлению источником повышенной опасности, конечно же, недопустимо.

Несмотря на то, что сотрудники российских автошкол сталкиваются с одними и теми же проблемами, сравнивать ценовую политику в Москве и любом другом регионе страны все же неуместно, убеждён Александр Лыткин.

- Сегодня даже бюджетные Lada Granta или Renault Logan стоят не меньше миллиона рублей. Но мало купить машину. Для работы в автошколе ее необходимо переоборудовать, установив дополнительные педали. Естественно, все это требует дополнительных вложений. А если инструкторы готовят водителей по нескольким категориям – от мотоциклов до автобусов? Посмотрите, сколько сейчас стоят автобусы или грузовики – цены просто космические, - комментирует специалист. - Не последней позицией в бюджете является зарплата сотрудников. Данные Росстата подтверждают, что из-за роста инфляции зарплаты увеличиваются во всех сферах. В Москве курьер на велосипеде, человек без какого-либо специализированного образования, зарабатывает 100+ тысяч. От инструктора же требуется качественная подготовка, стаж работы, регулярная переквалификация. Мало быть водителем, чтобы преподавать в автошколе. Что касается конкретных цен на обучение, то в каждом регионе рынок индивидуален. Московский, самый крупный и дорогой, рассчитан на одни цены, а региональный, в котором, допустим, работает всего три автошколы, – на другие. В Москве покупают машины более высокого класса (учиться на «Жигулях» согласятся немногие) и платят внушительные суммы за аренду помещений, а на том же Дальнем Востоке переплачивают за бензин, но экономят на аренде учебных классов. Впрочем, эти качели не затмевают общих для рынка тенденций.

Автор текста Виктория Чумакова