Экология

Границы зеленого пояса Волжского увеличат на 5 гектаров

Экология 21.05.2024 12:32
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21.05.2024 12:32


В городе Волжском Волгоградской области изменят границы лесопаркового зеленого пояса по результатам общественных слушаний, где эта инициатива была единогласно одобрена. Как сообщает V102.RU, площадь лесопарковой зоны в Волжском предлагают увеличить на 5,088 га - с 392,93 га до 398,018 га.  Инициатором таких изменений выступила администрация города, объяснив такую коррективу нехваткой свободных территорий для размещения жилой застройки.

Так, в связи с планируемой застройкой на территории микрорайонов 42 и 42а появилась необходимость исключить два конкура лесопаркового зеленого пояса в двух кадастровых кварталах общей площадью 125 584 кв.м. Взамен этих территорий предлагается включить новые общей площадью 176 407 кв.м., где запланированы лесовосстановительные мероприятия за счет средств городского бюджета.

- Увеличение общей площади лесопаркового зеленого пояса будет способствовать дальнейшему формированию экологического каркаса города, сохранению территориальной целостности природных ландшафтов, выполнению ими средообразующих и средозащитных функций, - указано в протоколе общественных слушаний.

Законопроект направлен для рассмотрения в профильный комитет облдумы по охране окружающей среды и природопользованию.

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