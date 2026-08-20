«Ротор» уступил на выезде «Арсеналу» – 1:2

В матче 7 го тура Лиги PARI тульский «Арсенал» принимал волгоградский «Ротор». С первых минут гости попытались захватить инициативу, но хозяева быстро навели порядок в центре поля и уже на 11 й минуте открыли счёт. Автором гола стал Никита Глушков, поразивший ворота дальним ударом – 1:0.

Во второй половине тайма игра «Ротора» свелась к упрощённой тактике – частые выносы мяча и борьба за верховые мячи. За несколько секунд до перерыва туляки воспользовались ошибкой соперника при выходе из обороны: прессинг хозяев привёл ко второму мячу. С передачи Игоря Горбунова гол забил Рашид Магомедов. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Арсенала».

Во втором тайме Дмитрий Парфёнов выпустил основную обойму игроков, но на конечный результат это уже не могло повлиять. Гол Михаила Умникова на 81-й минуте убрал ощущение безнадёжности в игре «Ротора», но спасти даже ничью гости были не в состоянии.

Итоговое поражение – 1:2.