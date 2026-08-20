Сегодня, 20 августа, экспертный совет по вопросам кадровой политики при комитете культуры Волгоградской области назвал имя нового руководителя Волгоградского областного краеведческого музея. Единогласным решением на эту должность рекомендован Владимир Шевченко, который работал заместителем директора – главным хранителем фондов в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

В апреле этого года, напомним, на этот пост был рекомендован другой кандидат Владимир Попков, но назначение до сих пор так и не состоялось. Место директора, которое в марте с связи с возрастом оставил Анатолий Мальченко, до сих пор остается вакантным.

Шевченко окончил ВолгГУ по специальности «История», имеет ученую степень кандидата исторических наук. В сфере культуры работает свыше 10 лет.

В Волгоградском областном краеведческом музее Владимир Шевченко намерен развивать экспозиционно-выставочную деятельность, продолжать сотрудничество с образовательными и музейными учреждениями региона. Одна из задач – повышение информированности жителей и гостей региона о проводимых в музее мероприятиях, а также направленность на привлечение молодежи к музейной работе.

Фото комитета культуры Волгоградской области