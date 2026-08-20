Расследования 20.08.2026 21:21
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20.08.2026 21:21
Мировой суд Советского района Волгограда вынес приговор 25-летнему местному жителю, который в течение месяца совершил несколько краж из сетевых магазинов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, общая сумма ущерба превысила 22 тыс. рублей.
Суд установил, что в мае 2026 года волгоградец совершил серию краж из магазинов «Магнит» и «Красное & Белое» в Советском районе. Злоумышленник похищал алкогольную продукцию, упакованный кофе и уходовую косметику. Общая сумма ущерба, причинённого собственникам имущества, составила 22 439 рублей. Во всех случаях он скрывался с места преступлений и распоряжался похищенным по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершённых деяний, данные о личности виновного, а также наличие непогашенных судимостей за аналогичные преступления.
По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осуждённого причинённого материального ущерба.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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