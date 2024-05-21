Жительницу Волгоградской области обвиняют в жестоком убийстве сожителя

Следователями Николаевского района Волгоградской области предъявлено обвинение 40-летней женщине в убийстве сожителя. Как сообщили V102.RU в СК России по региону, преступление произошло в поселке Красные Зори Быковского района.
По данным следствия, 16 мая вечером между обвиняемой и 50-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе перепалки женщина нанесла ножом два удара под ключицу и один удар в бедро сожителю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Следователями проводится комплекс мероприятий для закрепления доказательной базы.