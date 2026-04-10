10 апреля фонд Волгоградского музея изобразительных искусств пополнили более 200 картин легендарного советского и российского художника Виктора Лосева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет.

Торжественная церемония передачи полотен прошла в выставочном зале музея Машкова.





- Увидеть картины, которым еще предстоит пройти процедуру описания, каталогизации и включения в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, можно будет в мае в царицынской пожарной каланче, где в новом арт-центре откроется выставка «100 друзей художника Виктора Лосева», - сообщили в обладминистрации.

Ранее, напомним, о создании нового музея Виктора Лосева в историческом здании царицынской пожарной каланчи сообщил губернатор Андрей Бочаров. Также он рассказал, что более 100 картин мастера из своей частной коллекции музею решил безвозмездно передать доктор медицинских наук, профессор Владимир Петров.

Фото: администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!