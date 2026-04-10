



В Волгограде сегодня, 10 апреля, на территории колледжа по ул. Грамши состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики. Как сообщает ИА «Высота 102», на севере города-героя открыли бюст Юрия Гагарина.

Мероприятие собрало много известных волгоградцев. Это депутат, вдова Героя России Мария Аплеталина, Герой России Дмитрий Веоробьёв, руководитель регионального отделения «Школы безопасности» Дмитрий Шунин, генерал-майор МВД в отставке Сергей Дмитриевич Назаров, глава Российского союза ветеранов Борис Николаевич Соколов. В числе других участников – педагоги и учащиеся колледжа управления и новых технологий им. Юрия Гагарина.













Как рассказали сотрудники учебного заведения, имя советского космонавта, первым покорившего космос, было присвоено колледжу через пять дней после мирового события:

– 12 апреля 1961 года учащиеся и преподаватели нашего учебного заведения с большой радостью восприняли известие о первом космическом полёте человека в космос. Все собрались в актовом зале, на стенах которого были написаны лозунги: «Слава герою - космонавту Гагарину!», «Будем такими же, как Юрий Гагарин!». В городской исполком депутатов г. Сталинграда было подготовлено письмо с просьбой о присвоении имени Гагарина учебному заведению с обещанием быть достойными первого в мире летчика-космонавта. 17 апреля 1961 года, в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток» и учитывая пожелания педагогов и учащихся, учебному заведению было присвоено имя Юрия Гагарина.





Благодаря усилиям коллектива колледжа под руководством директора Сергея Лиховцова, при участии 20-й Гвардейской Германо-Берлинской Краснознамённой Ордена Суворова 2-ой степени мотострелковой дивизии под руководством Гвардии полковника Евгения Степанова, автора и руководителя проекта Аллея Российской Славы Михаила Сердюкова и регионального отделения «Школа безопасности» к 65-й годовщине со дня первого полёта в космос и был реализован проект по установке бюста Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину.









Участники торжественного мероприятия, в числе которых было много молодежи, услышали сегодня много интересных фактов. К примеру, о том, что песня «Знаете, каким он парнем был» была написала легендарным композитором, уроженкой Сталинграда Александрой Пахмутовой специально к 10-летнему юбилею полета Гагарина в космос. Сегодня эту песню исполнил для собравшихся лидер движения «Школа безопасности» Матвей Королёв.









Право открыть памятный знак предоставили директору колледжа Сергею Лиховцову и Герою России Дмитрию Воробьеву. А завершилось мероприятие под песню «Надежда», написанную в 1971 году Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, в исполнении Виктории Желудковой.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»