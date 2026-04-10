50 молодых ив, сосен и дубов высадили в Волгоградской области дети





В Волгоградской области региональное отделение Детского фонда дало старт акции по озеленению «Дети – детям» в рамках социально значимого проекта «Лес – наше богатство».

– В начале апреля школьники школы №54 Советского района Волгограда передали воспитанникам социальных учреждений региона саженцы, которые они вырастили из семян в школьном питомнике, – рассказали об акции в отделении Детфонда.





Всего силами юных волгоградцев из 10 соцучреждений Волгоградской области было высажено 50 деревьев – дубы, сосны и ивы. Теперь задача самого молодого поколения – сделать все, чтобы молодые саженцы поднялись в полный рост.





В рамках проекта проходят и другие мероприятия: конкурс детских творческих работ, экологические уроки и мастер-классы в учебных заведениях. Председатель правления реготделения Детфонда, депутат Волгоградской областной думы и председатель Экологического совета при парламенте Ирина Соловьева отметила, что участие детей в природоохранных мероприятиях способствует развитию у них любви к природе и родному краю, а также формированию экологической культуры.





Реготделение фонда продолжит реализацию проекта «Лес – наше богатство». А акция «Дети – детям» возобновится осенью – ребятам предстоит собрать шишки и семяна для новых посадок.

Фото: предоставлены ВРОООБФ «Российский детский фонд»