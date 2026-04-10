Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Регионы России объявляют нерабочим днем 21 апреля
В России руководители нескольких регионов ввели дополнительный выходной день в связи с предстоящим Днем поминовения усопших (Радоницей). Как сообщает ИА «Высота 102», отдохнуть 21 апреля смогут жители Краснодарского и...
 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
Праздник почти на пороге: рассказываем, где и во сколько освятить куличи в Волгограде

С завтрашнего дня в волгоградских храмах начнется освящение свежеиспеченных куличей, творожных пасок и других угощения для праздничного стола. Где и во сколько священники окропят пасхальные продукты, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Красноармейский район

В церкви Успения Пресвятой Богородицы волгоградцев, успевших испечь или купить пасхальную выпечку, будут встречать с полудня субботы. Освящения праздничной снеди назначены на 12:00, 13:00, а также на 18:00, 19:00, 20:00 и на 21:00.

В воскресенье столы для корзин с угощениями выставят сразу после праздничного богослужения. Подготовить свою пасхальную снедь волгоградцы могут также к 8:00 и к 9:00.

Кировский район

В храме Святого Никиты исповедника Микидийского на улице Абганеровской в поселке Бекетовка куличи и крашеные яйца окропят святой водой после праздничной литургии.

Советский район

В Храме Богоявления Господня церемония состоится как ночью – в 2:30, так и ранним утром. Окроплять корзины со сдобой и яйцами священники начнут с 6:30. К горожанам, подготовившим продукты для праздничного стола, выйдут и позже – в 10:00 и в 11:00.

Ворошиловский район

Жителям Ворошиловского района предлагают освятить пасхальную сдобу уже завтра – в Казанском кафедральном соборе их будут встречать с 13:00 до 21:00. В само Христово Воскресение столы на прилегающей к храму территории выставят с 7:00 до 14:00.

Центральный район

В храме Иоанна Предтечи на Центральной набережной освящение куличей и пасок назначено только на субботний день. Священники будут выходить к прихожанам с 11:30 до 15:00 – каждый час или раньше по требованию. 

В Александро-Невском соборе волгоградцы покажут свою подготовку к светлому празднику или после ночной литургии, или в течение воскресенья с утра до 16:00.

А вот в храме Сергия Радонежского на улице Ткачева приятный запах сдобы разнесется в субботу в 12:00. Освящать подготовленные для праздника угощения продолжат до 20:00. В воскресенье под радостные крики прихожан «Христос Воскресе!» церемонии продлятся с 8:00 до 12:00.

Сразу после ночного богослужения, когда волгоградцы возвестят о наступившем празднике, куличи и яйца освятят в Храме Всех Русских Святых на Мамаевом кургане. В воскресенье столы для продуктов выставят с 9:00.

Дзержинский район

Жители Дзержинского района смогут прийти с пакетами, корзинами и узелками в храм Преподобного Павла врача недалеко от больницы № 25. «Поливать» святой водой ароматную выпечку будут после воскресной обедницы, начинающейся в 10:00.

Краснооктябрьский район

В храме священномучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на проспекте Ленина, 145Б волгоградцы смогут освятить свою снедь с утра субботы. С 8:00 готовых разговеться после Великого Поста будут ждать как в субботу, так и в воскресенье.

«Ранним пташкам», желающим встретить Пасху с уже освященными продуктами, утром субботы будут рады и в храме Святого Иоанна Кронштадского. В воскресенье церемония возобновится в 7:40.

Тракторозаводский район

Жителям самого северного района Волгограда предлагают прийти в храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Завтра корзины горожан окропят святой водой после утренней литургии – ориентировочно в 10:50. Со своими запасами верующие придут на освящение и утром воскресенья – в 7:00, 8:00, а также в 9:00.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

