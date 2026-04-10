В Волгоградской области с 14 апреля начнут отключать телевидение

С 14 по 16 апреля в Волгоградской области временно отключат телесигнал в некоторых населенных пунктах. По информации волгоградского филиала РТРС, это связано с проведением профилактических работ.

Пакеты программ РТРС-1,РТРС-2 не будут показывать 14 апреля с 10:00 до 16:00 мск в рабочем поселке Новониколаевский, в поселке Образцы Фроловского района и с 9:00 до 15:00 мск в городе Суровикино, где также замолчит и радио России.

15 апреля отключат телесигнал с 10:00 до 16:00 мск в хуторе Лобакин Суровикинского района, поселке Мирный Новониколаевского района и станице Островская Даниловского района. С 9:00 до 15:00 мск не будут показывать телевизоры у жителей хутора Ляпичев Калачевского района.

16 апреля запланированы отключения с 10:00 до 16:00 мск в хуторе Красноярский Котельниковского района и хуторе Попов Даниловского района, а также в Ольховке с 11:00 до 17:00 мск.

Фото сгенерировано нейросетью

