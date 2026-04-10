В Волгоградской области пройдет гастрофест в пасхальную неделю





В Волгоградской области с 13 по 19 апреля жители и гости региона смогут продегустировать лучшие традиционные блюда на гастрономическом фестивале.

Как сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК региона, фестиваль затронет Волгоград, Фролово, а также Котельниковский, Котовский, Быковский, Светлоярский и Среднеахтубинский районы.

По задумке организаторов, фестиваль будет иметь единый стиль мероприятия, которое призвано объединить профессионалов гастрономической индустрии, сохранить национальные кулинарные традиции, поддержать отечественных производителей, стимулировать развитие туризма.

Специально для этого был составлен список блюд, самые лучшие из которых были включены в меню феста. Попробовать их в Волгограде можно будет в «Ателье Ресторан», в лобби-баре отеля Хэмптон бай Хилтон, баре отеля «Южный», ресторанах «Река», «Раковаръ», «Самовар», сети кафе «Конфетки‑Бараночки», кафе «Маруся». То же меню можно будет увидеть и в других муниципальных районах-участниках.