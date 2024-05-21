Здравоохранение

Волгоградцы перестали массово болеть простудами

Здравоохранение 21.05.2024 08:14
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21.05.2024 08:14


В Волгоградской области еще больше снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, количество случаев простуды оказалось ниже по сравнению с периодом длинных майских праздников  на 16%.
В регионе уже несколько недель не фиксируется грипп, но по-прежнему выявляют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, парагриппа, метапневмовируса.
А вот уровень заболеваемости COVID-19, наоборот, резко вырос. За прошлую неделю было  зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, что на 62% больше, чем неделей ранее. Эпидемиологи объяснили, что такой заметный прирост произошел в  основном из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью в связи с длительными выходными днями.

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