Волгоградцы перестали массово болеть простудами

А вот уровень заболеваемости COVID-19, наоборот, резко вырос. За прошлую неделю было зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, что на 62% больше, чем неделей ранее. Эпидемиологи объяснили, что такой заметный прирост произошел в основном из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью в связи с длительными выходными днями.
Здравоохранение 21.05.2024 08:14
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21.05.2024 08:14
А вот уровень заболеваемости COVID-19, наоборот, резко вырос. За прошлую неделю было зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, что на 62% больше, чем неделей ранее. Эпидемиологи объяснили, что такой заметный прирост произошел в основном из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью в связи с длительными выходными днями.
В Волгоградской области еще больше снизился уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, количество случаев простуды оказалось ниже по сравнению с периодом длинных майских праздников на 16%.В регионе уже несколько недель не фиксируется грипп, но по-прежнему выявляют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновируса, РС-вируса, COVID-19, парагриппа, метапневмовируса.
А вот уровень заболеваемости COVID-19, наоборот, резко вырос. За прошлую неделю было зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом, что на 62% больше, чем неделей ранее. Эпидемиологи объяснили, что такой заметный прирост произошел в основном из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью в связи с длительными выходными днями.
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