В волгоградские больницы деньгами заманили 19 врачей





19 врачей востребованных специальностей с начала 2024 года уже пополнили медицинские учреждения Волгоградской области. Благодаря новой губернаторской программе по привлечению специалистов медики получили выплату 2 млн рублей из регионального бюджета. 19 врачей востребованных специальностей с начала 2024 года уже пополнили медицинские учреждения Волгоградской области. Благодаря новой губернаторской программе по привлечению специалистов медики получили выплату 2 млн рублей из регионального бюджета.

По данным облздрава, передает V102.RU, Городищенская и Калачевская ЦРБ приняли врачей эндоскопистов; в Чернышковскую, Новониколаевскую и Ленинскую ЦРБ, городскую больницу № 1 Камышина и поликлинику № 30 Волгограда трудоустроены участковые терапевты; Калачевская и Ольховская ЦРБ, а также больница СМП № 25 и перинатальный центр № 2 приняли в свой штат врачей анестезиологов-реаниматологов; Серафимовичская ЦРБ трудоустроила врача общей практики (семейный врач); в ЦРБ Камышина взяли неонатолога; в детскую больницу № 1 — педиатра; в областную психиатрическую больницу № 1 — двух врачей-психиатров.Так, одним из участников программы стал трудоустроенный в Ольховскую ЦРБ врач анастезиолог-реаниматолог Вадим Напединин. Доктор в профессии с 2004 года. Супруга по образованию - фельдшер и после окончания декретного отпуска она планирует участвовать в федеральной программе «Земский фельдшер».Одна из главных задач региональной программы — возвращение востребованных специалистов в медицинские учреждения региона. Так, в Волгоградскую область уже прибыли врачи из Астраханской, Воронежской, Калининградской, Ростовской областей, Челябинска, Севастополя и Саратова.