В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Андрея Косова

В субботу, 18 мая, в Волгограде простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Андреем Косовым с позывным «Пророк». Эту печальную новость сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, передает V102.RU.

Андрей Косов вырос в Красноармейском районе Волгограда, а во время срочной службы участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Потом работал в полиции и в МЧС.

- Он был настоящим Защитником – так был воспитан, так видел свой долг. И, конечно, не мог не услышать призыв Родины, не мог не пойти защищать Россию, - вспоминает Андрей Гимбатов.

Депутат Госдумы выразил соболезнования родным и близким Андрея.



Воина похоронят на новом Ворошиловском кладбище, а перед погребением пройдет отпевание в Казанском соборе.

Фото: Андрей Гимбатов/ t.me

