Расследования

Волжский горсуд заново рассмотрит дело яблочника Александра Ефимова

Расследования 16.05.2024 16:26
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16.05.2024 16:26


Волгоградский областной суд направил на повторное рассмотрение административное дело члена федерального Бюро «Яблока» Александра Ефимова за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили V102.RU в федеральном аппарате партии.

Ранее, 4 апреля, суд города Волжского оштрафовал Ефимова на 15 тысяч рублей за интервью YouTube-каналу движения «Голос»*. Региональному политику вменили, что «Голос»* входит в структуру международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ЕNEMO)**, которая в 2021 году была признана в России нежелательной.

В апелляционной жалобе на решение суда Ефимов указал на отсутствие состава правонарушения. В интервью V102.RU он подчеркивал, что  не существует решения суда, признавшего «Голос»* структурным подразделением международной организации. Политик обратил также внимание на процессуальные ошибки в его деле, говорится в свежем сообщении партии «Яблоко».

Напомним, в марте 2023 года Волжский городской суд Волгоградской области оштрафовал руководителя местного отделения партии «Яблоко» Александра Ефимова по ст. 20.3.3.  КоАП РФ – за дискредитацию вооруженных сил России. За один из постов, размещенных в соцсети, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

*Голос — движение признано в РФ иноагентом. 
**ЕNEMO — деятельность международной сети признана Генпрокуратурой нежелательной в России. 
 

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