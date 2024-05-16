Волжский горсуд заново рассмотрит дело яблочника Александра Ефимова

Волгоградский областной суд направил на повторное рассмотрение административное дело члена федерального Бюро «Яблока» Александра Ефимова за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили V102.RU в федеральном аппарате партии.

Ранее, 4 апреля, суд города Волжского оштрафовал Ефимова на 15 тысяч рублей за интервью YouTube-каналу движения «Голос»*. Региональному политику вменили, что «Голос»* входит в структуру международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ЕNEMO)**, которая в 2021 году была признана в России нежелательной.

В апелляционной жалобе на решение суда Ефимов указал на отсутствие состава правонарушения. В интервью V102.RU он подчеркивал, что не существует решения суда, признавшего «Голос»* структурным подразделением международной организации. Политик обратил также внимание на процессуальные ошибки в его деле, говорится в свежем сообщении партии «Яблоко».

Напомним, в марте 2023 года Волжский городской суд Волгоградской области оштрафовал руководителя местного отделения партии «Яблоко» Александра Ефимова по ст. 20.3.3. КоАП РФ – за дискредитацию вооруженных сил России. За один из постов, размещенных в соцсети, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

