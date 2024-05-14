Суд отложил дело по иску экс-главы Котовского района из-за комментариев в Telegram

Рассмотрение дела по иску бывшего главы Котовского района Сергея Чумакова о защите чести, достоинства, деловой репутации из-за комментариев в telegram, отложено в Камышинском суде Волгоградской области по ходатайству ответчика, Александра Касьянова. Как рассказал V102.RU Александр, поводом послужил документ, который был представлен в суд представителем экс-руководителя администрации района.



– На последнем судебном заседании я с удивлением увидел этот документ – определение сотрудника отдела полиции Котовского района об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении меня, – поделился собеседник информагентства. – Выяснилось, что Сергей Чумаков написал на меня заявление и в полицию. Там в возбуждении административного дела на меня отказали, но со странной формулировкой. В частности, в определении говорится, что в моих действиях, возможно, усматриваются признаки административного правонарушения, но в связи с истечением срока давности в возбуждении дела на меня отказано.

Такой вывод, сделанный полицейскими, Александра Касьянова и его защитника не устроил.

– Нам непонятно, на каком основании в полиции сделали вывод, что я могу иметь отношении к комментариям в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово», на которые обиделся бывший глава? Никаких доказательств этого полицейский не представил, да и как правоохранители могли проводить проверку на основании каких-то скриншотов с какой-то страницы в мессенджере, не заверенную должным образом, с неизвестным временем, неизвестной датой выхода этого комментария? Просто в полиции на основании каких-то видимо только им известных доказательств сделали вывод, что, возможно, я к этому причастен. Но, как я уже повторял много раз, никакого отношения к комментариям, из-за которых оскорбился Сергей Чумаков, я не имею, - продолжил Александр.

По словам Александра Касьянова, тем не менее Камышинский суд принял этот документ от представителя Сергея Чумакова. И это, по его мнению, могло сыграть свою роль при вынесении решения суда по иску бывшего чиновника.

– Поэтому мы с адвокатом приняли решение обжаловать это определение, – пояснил житель Котово. – Жалоба уже подана в Котовский районный суд. Мы хотим дождаться сначала решения по данной жалобе, а уже потом продолжить процесс в Камышине.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, Сергей Чумаков требует от Александра Касьянова 90 тысяч рублей. Он обиделся на комментарий к фотографии, а также на перепост сообщений с телеграм-канала «Остров Свободы». Чиновника задели фразы о том, что после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. Также его обидели высказывания в его адрес, касающиеся образа жизни руководителя района. Интересно, что полицейские, которые проводили проверку по заявлению бывшего чиновника, не смогли установить автора телеграм-канала «Остров свободы».

Ранее несколько директоров школ и заведующих детскими садами также требовали от Александра Касьянова по 30 тысяч рублей за якобы оскорбивший их комментарий к фотографии, которую кто-то опубликовал в городском мессенджере. Однако суд отказал им в этом. По искам Сергея Чумакова судебное разбирательство начато. Любопытно, что на последнем заседании суд потребовал от представителя истца справку о том, что Сергей Чумаков не страдает алкоголизмом и не состоит на учете у нарколога. Пока неизвестно, доставлена ли данная справка в суд.

Между тем, Сергей Чумаков покинул пост главы Котовского района 22 апреля по собственному желанию. По некоторым данным, причиной неожиданной отставки могли стать проблемы со строительством нового водопровода в Котово, на который областной бюджет выделил около 700 миллионов рублей. Однако до сих пор объект не сдан. Сергей Чумаков, по информации источника информагентства, уехал из Котовского района.

