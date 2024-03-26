Постановлением суда в отношении Светланы Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 мая 2024 года.
Расследования 26.03.2024 20:58
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26.03.2024 20:58
Постановлением суда в отношении Светланы Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 мая 2024 года.
Старополтавский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании своей малолетней дочери. Как рассказала V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина издевалась над своей 11-летней дочкой с августа 2023 по март 2024 года - она била ребенка, оскорбляла и унижала его достоинство.В августе 2023 года подозреваемая, недовольная тем, что её дочь не выполнила бытовую просьбу, толкнула девочку в спину - отчего последняя упала, ударившись лбом о металлический шланг. В октябре 2023 года Светлана Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись из-за некачественной уборки дома, бросила в голову дочери ножницы и пластмассовые игрушки. Девочка успела закрыть голову рукой, из-за чего ножницы попали ей в ладонь, причинив открытую рану. 11 марта 2024 года подозреваемая, недовольная тем, как её дочь помыла посуду, ударила малолетнюю по голове, после чего схватила её за волосы и оттолкнула от себя, в результате чего ребёнок ударился о стену и об угол стола.
Постановлением суда в отношении Светланы Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 мая 2024 года.
Ранее V102.RU сообщало, что на следы избиений на теле девочки обратила внимание ее тетя, когда та гостила у нее в Саратове. Родственница и подняла тревогу.
Видео объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области t.me
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