Под Волгоградом осудят пенсионерку за страшную смерть 84-летней сестры-инвалида

71-летняя жительница Новоаннинска Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности родному человеку. Как рассказали V102.RU в районном суде, пенсионерка жила в частном доме со своим сыном, его гражданской женой и своей престарелой родной сестрой. 84-летняя женщина была инвалидом детства и не могла самостоятельно передвигаться.
Трагедия в семье подсудимой произошла 23 марта 2024 года. Сожительница сына выразила обеспокоенность тем, что в кухне появился запах газа. Пенсионерка решила проверить, есть ли утечка, зажгла спичку и поднесла её к месту соединения металлической трубы газопровода с газовым шлангом плиты.
В эту же секунду вспыхнуло пламя, от которого загорелись обои и занавески, после чего стала полыхать уже вся кухня. Две женщины успели выскочить из помещения. А вот парализованную бабушку они вытащить из дома не смогли. Она скончалась от отравления угарным газом.
Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, об этом происшествии ранее сообщало V102.RU. Пожар произошел в одном из домов по переулку Интернациональный.
Фото из архива V102.RU