Расследования

Под Волгоградом осудят пенсионерку за страшную смерть 84-летней сестры-инвалида

Расследования 14.05.2024 16:05
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14.05.2024 16:05


71-летняя жительница Новоаннинска Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности родному человеку. Как рассказали V102.RU в районном суде, пенсионерка жила в частном доме со своим сыном, его гражданской женой и своей престарелой родной сестрой. 84-летняя женщина была инвалидом детства и не могла самостоятельно передвигаться.

Трагедия в семье подсудимой произошла 23 марта 2024 года. Сожительница сына выразила обеспокоенность тем, что в кухне появился запах газа. Пенсионерка решила проверить, есть ли утечка, зажгла спичку и поднесла её к месту соединения металлической трубы газопровода с газовым шлангом  плиты.

В эту же секунду вспыхнуло пламя, от которого загорелись обои и занавески, после чего стала полыхать уже вся кухня. Две женщины успели выскочить из помещения. А вот парализованную бабушку они вытащить из дома не смогли. Она скончалась от отравления угарным газом.

Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, об этом происшествии ранее сообщало V102.RU. Пожар произошел в одном из домов по переулку Интернациональный. 

Фото из архива V102.RU

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