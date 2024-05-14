Лжеотцы-иностранцы подвели волгоградку к тюремному сроку

В Волгоградской области сотрудниками регионального УФСБ выявлен факт незаконного получения иностранцами вида на жительство без получения разрешения на временное проживание в России, сообщает V102.RU.

В ходе ОРМ установлено, что 50-летняя волгоградка предложила 50 тысяч рублей своей 24-летней знакомой, чтобы последняя фиктивно зарегистрировала трех иностранцев в качестве отцов своих несовершеннолетних детей. В последующем иностранные специалисты должны были незаконно получить вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание в РФ. Женщина ответила согласием и в одном из отделений ЗАГСа региона были составлены записи об установлении отцовства.

— Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), — пояснили информагентству в пресс-службе силового ведомства.

Санкция вменяемой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Устанавливаются все участники и обстоятельства совершения преступления.

Напомним, двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантов.

Фото: архив ИА «Высота 102»