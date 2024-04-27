Двоим волгоградцам грозит срок за приют девяти мигрантов





В Волгоградской области полицейскими пресечены новые факты нарушения миграционного законодательства. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, двое местных жетелей приютили в своих частных домах девятерых граждан Республики Узбекистан.

Так, в результате проверок выяснилось, что 66-летний житель Среднеахтубинского района прописал в своем домовладении пять мигрантов, а в Городищенском районе 44-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала в своем доме четырех уроженцев центральной Азии. Фактически иностранные граждане проживали и работали в других районах области.

- По данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - пояснили в пресс-службе главка. - Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» предусматривает ответственность до 3 лет лишения свободы.