Спорт

«Каустик» вернулся на 9-е место после победы над «СГАУ-Саратовом»

Спорт 10.05.2024 19:59
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10.05.2024 19:59


Гандболисты «Каустика» сегодня,10 мая, в домашнем матче в ФОК «Молодежный» обыграли своих прямых конкурентов из «СГАУ-Саратов» со счетом 37:33 в утешительном турнире за 9-12 места и сделали еще один важный шаг к выживанию в Суперлиге, одержав  четвертую победу подряд, сообщает V102.RU.
 
Сегодня же уфимский «Акбузат» на выезде одолел омский «Скиф» и временно поднялся на девятое место, дающее право избежать стыковых матчей и остаться в элитном дивизионе напрямую. Поэтому «Каустику» нужно было выигрывать у саратовцев, чтобы вернуться на спасительную строчку в турнирной таблице перед последним туром.
 
Цена успеха в личной встрече была неоспорима для обеих команд. Напомним,  16 апреля «СГАУ-Саратов» и «Каустик» победителя не выявили, сыграв в результативную ничью — 30:30. И  сегодня игра была на три исхода.
 
В начале матча волгоградцы сразу решили показать, кто в доме хозяин. Данила Иванов завершил долгий розыгрыш своим голевым действием, а  следом Даниил Кольцов убежал в отрыв и удвоил преимущество. В стартовом отрезке соперники избрали тактику быстрого гандбола, стараясь как можно стремительнее  разыгрывать на чужой половине площадки и доводить до ума начатые атаки. «Каустик» на седьмой минуте оторвался от гостей на четыре очка и повел со счетом- 5:1. Но затем саратовцы ответили тремя точными попаданиями подряд и сократили отставание до минимума.
 
В середине тайма капитан хозяев Никита Ларин реализовал пенальти и вдобавок забросил с игры. Также отличился Кольцов, сделав счет 13:9 в пользу своей команды. В начале третьей десятиминутки игроки гостей Александр Рыжков и Анатолий Филиппов отметились заброшенными мячами. Однако в целом до перерыва именно «Каустик» контролировал ситуацию и не собирался отпускать лидерство. «Химики» показали высокий процент реализации и воспользовались неоднократными ошибками в стане соперников. К тому же голкипер волгоградского клуба Никита Михайлов поймал кураж и своевременно приходил на помощь хозяевам на последнем рубеже. Первая половина завершилась со счетом 21:18 в пользу «Каустика».
 
На старте второго тайма саратовские гандболисты снова приблизились вплотную к хозяевам благодаря попаданиям Павла Матвеева, Тамерлана Мусаева и Ярослава Салимова с семиметрового. Но достаточно быстро  «Каустику» удалось совершить мощный рывок, забросив шесть раз подряд, а Михайлов продолжил действовать надежно и не давал шансов гостям долгое время отличиться. После такого успешного периода в матче хозяева почувствовали еще большую уверенность и на всех порах мчались к важнейшей виктории.
 
Подопечные Дмитрия Бочарникова играли дисциплинированно и хладнокровно. Конечно же, в сегодняшнем поединке, который «химики» довели до итоговой победы со счетом 37:33, нельзя не отметить в очередной раз фантастическую домашнюю поддержку волгоградских болельщиков. Они зарядили дополнительной энергией свою любимую команду в битве с географическими соседями. А в самом конце игры победители получили заслуженные аплодисменты и похвалы:«Молодцы!».  Никита Ларин внес большой вклад в сегодняшнюю победу, забросив девять мячей. Восемь точных выстрелов - на счетуДанилы Иванова. Никита Михайлов в общей сложности совершил 14 спасений.
 
Таким образом, «Каустик» продолжает свою победную серию в чемпионате и возвращается на девятое место, заработав 20 очков. В последнем туре волгоградский коллектив на выезде встретится с уфимским «Акбузатом» 16 мая и в случае триумфа гарантирует себе сохранение прописки в Суперлиге на следующий сезон.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Каустик» VK.com

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