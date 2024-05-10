Политика

Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра

Политика 10.05.2024 17:14
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10.05.2024 17:14

10 мая в Госдуме состоялось голосование по кандидатуре председателя правительства России. Как уже сообщало ИА «Высота 102», сегодня утром президентом Владимиром Путиным была внесена в нижнюю палату кандидатура Михаила Мишустина. Она была одобрена подавляющим большинством парламентариев.

- «За» проголосовали 375 депутатов, — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

Проголосовавших «против» не было, при этом 57 человек воздержались от какого-либо решения.

Напомним, 7 мая 2024 года правительство РФ в полном составе сложило свои полномочия в связи со вступлением в должность президента Владимира Путина. Как ожидается, 13 мая Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — руководителей федеральных министерств.

Фото: пресс-служба Госдумы

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