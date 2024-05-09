Общество

Москва ни при чем: синоптики «обвинили» в стремительном похолодании арктическое вторжение

Общество 09.05.2024 19:13
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09.05.2024 19:13


Волгоградская область вслед за Москвой оказалась во власти холодного фронта. В ближайшие дни в регионе ожидается резкое понижение температуры с ночными заморозками. В чем причина неожиданного похолодания, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

По северу европейской территории проходит серия циклонов, воздушные массы которых движутся против часовой стрелки. Проходя на восток, северные и северо-восточные ветра затягивают холодные воздушные массы над Северным ледовитым океаном, – объясняет начальник отдела гидрометеорологического обеспечения ЦГМС Наталья Алатырцева. – В результате холод опускается с большой скоростью и распространяется на всю европейскую территорию. Это называется ультраполярным арктическим вторжением. Говорить, что похолодание пришло к нам из Москвы, было бы неправильно. 

По словам синоптиков, погодные «американские горки» в Волгоградской области никак не связаны и с разгоном облаков над столицей. 

Облака рассеиваются в том месте, где их «расстреляли» из пушек. То есть над самой Москвой. Они не могут дойти до Волгоградской области и принести нам дожди, – отмечает Наталья Алатырцева. – В последние годы в мае очень часто бывают и резкие понижения температур, и ночные заморозки. По-настоящему жарких дней выдается не так много. В этом году похолодание ощущается так остро лишь потому, что апрель был на 6 градусов теплее нормы. 

Долгожданное потепление, отмечают в ЦГМС, придет в регион не раньше следующей недели. Пока же отнюдь не майская погода может нанести решительный удар по будущему урожаю волгоградских садоводов.  

Сегодняшняя ночь будет холоднее предыдущей. В Волгограде температура воздуха составит от +2 до 0 градусов. По области же ожидаются заморозки – от 1 до 5 градусов ниже нуля. Днем город прогреется до +13-15 градусов, – комментирует Наталья Алатырцева. 

Холодная погода с «колючим» ветром не остановила волгоградцев, с самого утра собравшихся на площади Павших Борцов. После парада сотни жителей отправились на Мамаев курган и Центральную набережную. О том, как Волгоград встречает День Победы, рассказываем в отдельных материалах.

Виктория Чумакова

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