Общество

В ближайшие три дня в Волгоградской области обещают заморозки до -5º

Общество 09.05.2024 16:13
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09.05.2024 16:13


В предстоящие три дня погода словно будет испытывать на прочность жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной гидрометцентр, уже этой ночью температура упадет до -5 градусов, а в субботу пройдут дожди с грозами. 

— В пятницу, 10 мая, в регионе без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления 6-11 м/с. В ночные часы +0...+5º, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-5º, после обеда воздух прогреется всего до +13...+18º, — рассказали информагентству в региональном ЦГМС. — В субботу, 11 мая, по области в ночной период сильные осадки маловероятны, а вот днем местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +2...+7º, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-5º, в дневные часы +17...+22º, в отдельных северных районах +12...+17º.

В воскресенье, 12 мая, по области местами вероятен кратковременный дождь с грозой и ветром северо-западного направления местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12º, при прояснении температура упадет до +2º, днем всего +12...+17º.

В Волгограде в ближайшие три дня установится облачная с прояснениями погода. 

— В пятницу, 10 мая, в городе на Волге осадки маловероятны. Ветер западного направления 6-11 м/с. Ночью по городу около ноля градусов, в послеобеденные часы до +15...+17º, — уточнили волгоградские синоптики. — В субботу, 11 мая, в областном центре сильные осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Ночью +3…+5º, днем +20...+22º.

В воскресенье, 12 мая, в областной столице осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью +8…+10º, днем +15...+17º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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