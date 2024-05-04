МО РФ узнает всю подноготную о будущих призывниках и военнообязанных

Правительство опубликовало перечень данных жителей России, в том числе и Волгоградской области, которые в скором времени окажутся в Едином цифровом реестре воинского учета.

Помимо основных параметров — установочных данных, пола, паспортных сведений, даты и места рождения, в специальной госинформсистеме окажутся номера СНИЛС и ИНН, а также информация о движимом и недвижимом имуществе граждан, сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

— Мера поспособствует выполнению воинского долга россиянами, которые по тем или иным причинам пока мало осведомлены о свой обязанности или сознательно уклоняются от призыва, — пояснил журналистам «Парламентской газеты» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Уточняется, что всего Минобороны будет доступно 47 позиций, касающихся личных данных о потенциальном военнослужащем. В базе планируют хранить помимо вышеуказанного телефон, электронную почту, сведения о семейном положении (включая наличие или отсутствие детей), трудовой или предпринимательской деятельности (образовании), состоянии здоровья (в том числе инвалидности), прописку, информацию о праве на управление автомобилем и самоходными машинами, наличие спортивного разряда или спортивного звания, иностранного гражданства или подданства, сведения о фактах пересечения госграницы России.

Кроме этого, в реестре укажут основания для отсрочки или освобождения от призыва, сведения о розыске потенциального военного и наличии судимостей, направлении повестки военкомом и соответственно, информацию о ее вручении, явке или неявке гражданина по вызову. Зафиксируют и данные об уголовной или административной ответственности призывника за нарушение Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Теперь Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД и другие ведомства должны вести обмен данными в целях установления временных ограничений для тех, кто захочет уклониться от прохождения службы. После получения повестки призывник сможет покинуть пределы РФ только после посещения военкомата. Если гражданин проигнорирует вручение повестки, то через 20 суток после вручения в отношении него могут быть введены запреты, в том числе на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, управление автомобилем, получение кредитов, распоряжение имуществом.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о создании Единого реестра воинского учета 14 апреля 2023 года. Первый этап внедрения стартует 31 октября 2024 года, второй этап начнется с 1 ноября. Отметим, что МО РФ сможет вносить и менять данные о военнообязанных в реестре, рассылать электронные повестки и вводить ограничительные меры.

С момента вступления постановления кабмина в силу и до конца 2024-го реестр будет функционировать в тестовом режим (пополняться актуальными сведениями). Окончательно система заработает со следующего года. 22 декабря 2023 года в пресс-службе Кремля заявили, что глава государства поручил Минобороны организовать предстоящий осенний призыв с использованием нового реестра.

Фото: архив ИА «Высота 102»