Федеральные новости

МО РФ узнает всю подноготную о будущих призывниках и военнообязанных

Федеральные новости 04.05.2024 09:37
0
04.05.2024 09:37


Правительство опубликовало перечень данных жителей России, в том числе и Волгоградской области, которые в скором времени окажутся в Едином цифровом реестре воинского учета. 

Помимо основных параметров — установочных данных, пола, паспортных сведений, даты и места рождения, в специальной госинформсистеме окажутся номера СНИЛС и ИНН, а также информация о движимом и недвижимом имуществе граждан, сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету»

— Мера поспособствует выполнению воинского долга россиянами, которые по тем или иным причинам пока мало осведомлены о свой обязанности или сознательно уклоняются от призыва, — пояснил журналистам «Парламентской газеты» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Уточняется, что всего Минобороны будет доступно 47 позиций, касающихся личных данных о потенциальном военнослужащем. В базе планируют хранить помимо вышеуказанного телефон, электронную почту, сведения о семейном положении (включая наличие или отсутствие детей), трудовой или предпринимательской деятельности (образовании), состоянии здоровья (в том числе инвалидности), прописку, информацию о праве на управление автомобилем и самоходными машинами, наличие спортивного разряда или спортивного звания, иностранного гражданства или подданства, сведения о фактах пересечения госграницы России. 

Кроме этого, в реестре укажут основания для отсрочки или освобождения от призыва, сведения о розыске потенциального военного и наличии судимостей, направлении повестки военкомом и соответственно, информацию о ее вручении, явке или неявке гражданина по вызову. Зафиксируют и данные об уголовной или административной ответственности призывника за нарушение Закона «О воинской обязанности и военной службе». 

Теперь Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД и другие ведомства должны вести обмен данными в целях установления временных ограничений для тех, кто захочет уклониться от прохождения службы. После получения повестки призывник сможет покинуть пределы РФ только после посещения военкомата. Если гражданин проигнорирует вручение повестки, то через 20 суток после вручения в отношении него могут быть введены запреты, в том числе на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, управление автомобилем, получение кредитов, распоряжение имуществом. 

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон о создании Единого реестра воинского учета 14 апреля 2023 года. Первый этап внедрения стартует 31 октября 2024 года, второй этап начнется с 1 ноября. Отметим, что МО РФ сможет вносить и менять данные о военнообязанных в реестре, рассылать электронные повестки и вводить ограничительные меры. 

С момента вступления постановления кабмина в силу и до конца 2024-го реестр будет функционировать в тестовом режим (пополняться актуальными сведениями). Окончательно система заработает со следующего года. 22 декабря 2023 года в пресс-службе Кремля заявили, что глава государства поручил Минобороны организовать предстоящий осенний призыв с использованием нового реестра. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
04.05.2024 12:44
Федеральные новости 04.05.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2024 19:25
Федеральные новости 03.05.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2024 10:26
Федеральные новости 03.05.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.05.2024 14:43
Федеральные новости 02.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2024 15:11
Федеральные новости 26.04.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.04.2024 10:38
Федеральные новости 25.04.2024 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 14:27
Федеральные новости 19.04.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 10:48
Федеральные новости 19.04.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:47
Федеральные новости 19.04.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2024 09:29
Федеральные новости 19.04.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 16:43
Федеральные новости 17.04.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.04.2024 13:07
Федеральные новости 17.04.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 21:39
Федеральные новости 10.04.2024 21:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 16:19
Федеральные новости 10.04.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.04.2024 15:43
Федеральные новости 10.04.2024 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
Подросток погиб в искореженной «семерке» после лобового ДТП под Волгоградом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
В России ввели запрет на экспорт сахара. Но есть четыре исключенияСмотреть фотографии
11:56
«Эта радость коснется каждого»: как в женском монастыре под Волгоградом готовятся к ПасхеСмотреть фотографии
10:41
В центре Волгограда 4 мая перекрыли пять улицСмотреть фотографии
09:37
МО РФ узнает всю подноготную о будущих призывниках и военнообязанныхСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области ищут пропавшего 30 апреля мужчинуСмотреть фотографии
08:07
Волгоградцев на Пасху ждут заморозки до -5ºСмотреть фотографии
21:39
В Волго-Ахтубинской пойме вода зашла в проблемные ерикиСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде после публикации «Высоты 102» занялись беспризорной свалкойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:41
Андрей Бочаров поздравил со 100-летием фронтовика Георгия РоговогоСмотреть фотографии
20:06
В аэропорту Волгограда «ловили» холеру из-за рубежаСмотреть фотографии
19:25
Нашествие тысяч сайгаков заметили в соседнем с Волгоградской областью регионеСмотреть фотографии
19:25
Волгоградским дачникам разрешат создавать новые поселкиСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде спасли семейство бобров от пластикового мусора в пойме ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
Под Камышином рядом с погибшим братом похоронили участника СВО Ивана ВласенкоСмотреть фотографии
18:04
Черный дым и звук взрыва напугали жителей северной части ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Будет жить на 16 тысяч. Главу Иловлинского района Ивана Геля от должности отстранил судСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде коммунальщики загнали в «скорлупу» трубопровод на ул. БыстроваСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области ликвидируют «Волжские межрайонные электросети»Смотреть фотографии
16:55
ТМК проинспектировала систему охраны труда и промышленной безопасности на ВТЗСмотреть фотографии
16:47
Общительный грабитель в одной перчатке задержан в Волгограде полициейСмотреть фотографии
16:17
В «Царицынской опере» встретились два детских оркестра из Волгограда и ЧелябинскаСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде 100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ Георгий РоговойСмотреть фотографии
15:58
Волгоградца оштрафовали за экстремистское видео в TelegramСмотреть фотографии
14:48
Жителю Волгоградской области грозит 8-летний срок за избиение пожилого отцаСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде открылась фотовыставка «Закалённые Сталинградом»Смотреть фотографии
14:29
На «Красном Октябре» прошел День безопасности трудаСмотреть фотографии
14:25
«Потолок пошел волнами»: жители поселка Волгограда подпрыгнули от сильного взрываСмотреть фотографии
13:30
Концессии отремонтировали водопровод на улице Козловская в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:55
Люди в белом обошли Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
 