Полиция сообщила об одном погибшем в жутком ДТП на Третьей продольной

ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило уточненную информацию о дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе Волгограда. Напомним, вечером 2 мая на Третьей продольной столкнулись пассажирская «Газель» и «десятка». По сведениям полицейских, в результате ДТП погиб один человек, один ранен.

– В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 28-летний водитель «ВАЗ-2110», – сообщили информагентству в главке полиции. –Еще один человек – 21-летний пассажир «десятки» доставлен в больницу.





На месте происшествия продолжают работать руководство Госавтоиспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП, в результате которого пассажирская «Газель» перевернулась, а «десятка» превратилась в груду железа, еще предстоит выяснить.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области