Пассажирская «Газель» перевернулась в Волгограде в жестком ДТП с «десяткой»

В Ворошиловском районе Волгограда вечером 2 мая произошло столкновение пассажирской «Газели» и «десятки». По сообщению очевидцев, легковушка превратилась в груду железа. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают, что на месте крупного ДТП работает следственно-оперативная группа.





По информации полицейских, в 19.00 на Третьей продольный магистрали в результате столкновения «Газель» опрокинулась. Как уточнили в главке, к счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было.

– На месте происшествия выехало руководство Госавтоиспекции, работает следственно-оперативная группа, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливаются.

В паблике «Жесть Волгограда» опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, кроме автомобилей полиции, также зафиксированы расчет МЧС, бригада скорой помощи.

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me