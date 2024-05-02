Происшествия

Пассажирская «Газель» перевернулась в Волгограде в жестком ДТП с «десяткой»

Происшествия 02.05.2024 20:24
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02.05.2024 20:24


В Ворошиловском районе Волгограда вечером 2 мая произошло столкновение пассажирской «Газели» и «десятки». По сообщению очевидцев, легковушка превратилась в груду железа. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают, что на месте крупного ДТП работает следственно-оперативная группа. 



По информации полицейских, в 19.00 на Третьей продольный магистрали в результате столкновения «Газель» опрокинулась. Как уточнили в главке, к счастью, в момент ДТП пассажиров в салоне не было. 

На месте происшествия выехало руководство Госавтоиспекции, работает следственно-оперативная группа, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливаются.

В паблике «Жесть Волгограда» опубликовали видео с места происшествия. На кадрах, кроме автомобилей полиции, также зафиксированы расчет МЧС, бригада скорой помощи. 

Фото, видео: Жесть Волгограда / t.me


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