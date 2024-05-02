Расследования

Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в Волгограде

Расследования 02.05.2024 11:07
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02.05.2024 11:07


Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма, который произошел на кладбище в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ведомстве, руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову поручено также предоставить доклад об установленных обстоятельств в ходе расследования преступления.
Напомним, в социальных сетях сообщалось  об умышленном повреждении захоронений участников СВО в Волгограде. Накануне в ГВУ МВД по Волгоградской области заявили, что личности трех человек, причастных к инциденту, установлены.
- 1 мая 2024 года поступило сообщение о похищении неизвестными двух флагов, установленных на месте захоронения, — комментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. - По данному факту органами внутренних дел проводится процессуальная проверка.
Известно, что инцидент произошел на Верхнезареченском кладбище. По не подтвержденной официально информации, вандалы осквернили захоронения бойцов СВО.

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