Расследования

Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в Волгограде

Расследования 02.05.2024 00:05
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02.05.2024 00:05


В Волгограде полиция организовала проверку по факту вандализма на кладбище в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— 1 мая 2024 года поступило сообщение о похищении неизвестными двух флагов, установленных на месте захоронения, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Правоохранители установили личности троих волгоградцев. Нарушителей доставили в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Известно, что инцидент произошел на Верхнезареченском кладбище. По не подтвержденной официально информации, вандалы осквернили захоронения бойцов СВО.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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