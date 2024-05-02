Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в Волгограде

В Волгограде полиция организовала проверку по факту вандализма на кладбище в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— 1 мая 2024 года поступило сообщение о похищении неизвестными двух флагов, установленных на месте захоронения, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Правоохранители установили личности троих волгоградцев. Нарушителей доставили в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что инцидент произошел на Верхнезареченском кладбище. По не подтвержденной официально информации, вандалы осквернили захоронения бойцов СВО.

Фото: архив ИА «Высота 102»