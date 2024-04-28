Расследования

Полиция нашла всех участников группового избиения девочки в Камышине

Расследования 28.04.2024 16:49
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28.04.2024 16:49


 
Полицейские установили всех участников избиения группой подростков девочки в Камышине. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, поводом для проведения проверки послужила видеозапись в интернете, где содержатся сцены избиения.
- Между двумя 15-летними школьницами и 12-летней девочкой произошёл конфликт, в результате которого старшеклассницы нанесли последней несколько ударов. Все участники конфликта установлены. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности и постановке школьниц на профилактический  учёт, - говорится в сообщении главка.
Здесь также отметили, что заявлений по данному факту о привлечении к уголовной ответственности не поступало.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о появившемся в интернете видео, где около гаражей одну из девочек ногами и руками избивают несколько человек. На случившееся уже отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил региональному следственному управлению выступить с ходатайством о передаче дела для расследования в СУ. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также потребовала от правоохранителей заняться этим делом.
Видео Слухи Сарапула t.me

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