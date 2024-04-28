Спорт

Уехали с серебром: волгоградский «Спартак» упустил чемпионство в Суперлиге

Спорт 28.04.2024 07:41
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28.04.2024 07:41


Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 27 апреля, в Казани сложили с себя чемпионские полномочия и уступили титул Суперлиги «КОС-Синтезу». Клуб из Татарстана в родном бассейне во второй раз обыграл красно-белых и стал лучшей командой чемпионата страны по итогам нынешнего сезона, сообщает V102.RU.
 
Казанцы неделю назад в Волгограде одолели подопечных Владимира Карабутова со счетом 10:5 и повели в серии до двух побед. У спартаковцев накануне  был последний шанс спастись от поражения в финале. И начался для гостей поединок неплохо. Уже на 1-й минуте Тимур Шайхутдинов поразил ворота  и открыл счет. Достаточно оперативно Роман Усов удвоил преимущество, отличившись в большинстве.
 
К середине стартового периода «Синтезу» удалось сравнять после заброшенных мячей Артема Одинцова и Арслана Закирова. При этом до перерыва волгоградские ватерполисты снова вырвались вперед — точный бросок оформил Степан Андрюков при реализации лишнего игрока. Следующая четверть соперникам не слишком удалась. Красно-белые и вовсе не смогли вскрыть оборону принципиальных соперников, а казанцы лишь дважды забросили. Иван Васильев и Арслан Закиров результативно завершили контратаки.  На большой перерыв хозяева ушли в роли лидеров — 4:3.
 
Вторая половина решающего матча для «Спартака» оказалась провальной. В начале третьей восьмиминутки Сергей Буланаев переиграл голкипера Игоря Чиркова и снова стало равенство на табло. А вот дальше у «Синтеза» пошла игра и они завладели инициативой. Сергей Лисунов и Адель Латыпов отправили два мяча в ворота Петра Федотова. В заключительном периоде гостям надо было отыгрываться, но красно-белых в ключевой момент заметно подвела реализация, тогда как казанские ватерполисты забросили три безответных мяча и в итоге одержали повторную победу, принесшую золото, со счетом 9:4.



«КОС-Синтез» взял убедительный реванш у «Спартака» за поражение в прошлогоднем финале чемпионата и вернул себе чемпионский титул. Ватерполисты из столицы Татарстана получили заслуженные золотые медали, а спартаковцы забрали серебряные награды. При этом российский сезон еще не завершен.С 13 по 17 мая в Казани пройдет Кубок страны, в котором красно-белые, как и «Синтез», имеют все шансы на трофей. В четвертьфинале подопечные Владимира Карабутова сойдутся со столичным МКСШОР «Восток». Напомним, что на данный момент волгоградский коллектив является действующим обладателем Кубка России, выиграв  турнир в сезоне 22-23.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото СК «Синтез» VK.com


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