Уехали с серебром: волгоградский «Спартак» упустил чемпионство в Суперлиге





Ватерполисты волгоградского «Спартака» накануне, 27 апреля, в Казани сложили с себя чемпионские полномочия и уступили титул Суперлиги «КОС-Синтезу». Клуб из Татарстана в родном бассейне во второй раз обыграл красно-белых и стал лучшей командой чемпионата страны по итогам нынешнего сезона, сообщает V102.RU.









«КОС-Синтез» взял убедительный реванш у «Спартака» за поражение в прошлогоднем финале чемпионата и вернул себе чемпионский титул. Ватерполисты из столицы Татарстана получили заслуженные золотые медали, а спартаковцы забрали серебряные награды. При этом российский сезон еще не завершен.С 13 по 17 мая в Казани пройдет Кубок страны, в котором красно-белые, как и «Синтез», имеют все шансы на трофей. В четвертьфинале подопечные Владимира Карабутова сойдутся со столичным МКСШОР «Восток». Напомним, что на данный момент волгоградский коллектив является действующим обладателем Кубка России, выиграв турнир в сезоне 22-23.

Казанцы неделю назад в Волгограде одолели подопечных Владимира Карабутова со счетом 10:5 и повели в серии до двух побед. У спартаковцев накануне был последний шанс спастись от поражения в финале. И начался для гостей поединок неплохо. Уже на 1-й минуте Тимур Шайхутдинов поразил ворота и открыл счет. Достаточно оперативно Роман Усов удвоил преимущество, отличившись в большинстве.К середине стартового периода «Синтезу» удалось сравнять после заброшенных мячей Артема Одинцова и Арслана Закирова. При этом до перерыва волгоградские ватерполисты снова вырвались вперед — точный бросок оформил Степан Андрюков при реализации лишнего игрока. Следующая четверть соперникам не слишком удалась. Красно-белые и вовсе не смогли вскрыть оборону принципиальных соперников, а казанцы лишь дважды забросили. Иван Васильев и Арслан Закиров результативно завершили контратаки. На большой перерыв хозяева ушли в роли лидеров — 4:3.Вторая половина решающего матча для «Спартака» оказалась провальной. В начале третьей восьмиминутки Сергей Буланаев переиграл голкипера Игоря Чиркова и снова стало равенство на табло. А вот дальше у «Синтеза» пошла игра и они завладели инициативой. Сергей Лисунов и Адель Латыпов отправили два мяча в ворота Петра Федотова. В заключительном периоде гостям надо было отыгрываться, но красно-белых в ключевой момент заметно подвела реализация, тогда как казанские ватерполисты забросили три безответных мяча и в итоге одержали повторную победу, принесшую золото, со счетом 9:4.