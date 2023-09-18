Волгоградец убил друга и лично сообщил о смерти сына родителям





В Волгограде житель Тракторозаводского района посреди улицы забил до смерти своего приятеля, после чего переоделся во все чистое и отправился домой к родителям своей жертвы. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина надеялся отвести от себя подозрения и сообщил пожилым людям, что случайно нашел труп их сына. Однако в квартире преступника следователи обнаружили важные улики.

Убийство 37-летнего волгоградца произошло на ул. Чекистов в ночь с 16 на 17 сентября возле одного из частных домов.

– Между фигурантом и его знакомым произошла словесная ссора, в ходе которой подозреваемый нанес своему товарищу более 20 ударов по голове, в результате чего последний скончался на месте происшествия, – сообщила 18 сентября Дарья Буянова. – При этом, желая избежать уголовной ответственности за содеянное, подозреваемый направился к месту своего жительства, где сменил одежду со следами крови погибшего на чистую. После этого он направился по месту жительства погибшего, где сообщил его родителям, что обнаружил тело товарища случайно.

Во время обысков в доме мужчины следователями СКР обнаружены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. В том числе, уточняет Буянова, обнаружена и одежда со следами крови.

Уголовное дело возбуждено и расследуется сотрудниками Тракторозаводского отдела СУ СК России по Волгоградской области по ст. 115 УК РФ – убийство.

– В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.91-92 УПК РФ, с его участием проводится комплекс неотложных следственных действий, – уточняет представить следственного управления.