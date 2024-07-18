



Проект грандиозного обновления парка культуры и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев города Камышина Волгоградской области стал участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Власти города и жители надеются, что заявка успешно пройдет отбор, и любимое место отдыха кардинально изменится в лучшую сторону. Журналисты ИА «Высота 102» побывали в Камышине и увидели всё своими глазами.







Парк с вековой историей

Парку, который находится в историческом центре Камышина, недалеко от обновленной набережной, уже больше 100 лет. Здесь до сих пор растет уникальная крымская сосна, ровесница этой территории отдыха, которую посадил основатель парка – земский врач Яков Ломоносов. Инициатива доктора по озеленению тогда еще пустынной местности была поддержана городской общественностью – так здесь появились первые деревья, фонтан, скамейки и дорожки, где чинно прогуливались жители уездного городка тогда еще Саратовской губернии.

В 1910 году к 300-летию Дома Романовых парк получил название «Александровский» в честь государя-освободителя. В горячие годы 20-го века стал называться парком Революции. Именно с трибуны камышинского парка Лев Троцкий выступил со знаменитой речью, которую впоследствии историки назвали «царицынским конфликтом», ознаменовавшей начало противоречий между ним и Сталиным.





До 1972 года парк носил имя одного из основателей теории социализма – Карла Маркса, а потом его переименовали в честь комсомольцев-добровольцев, которые во время Великой Отечественной войны ушли на фронт, откуда вернулись единицы.

За проект голосовали всем городом

Все последние годы парк благоустраивался силами городских властей – здесь появились новые аллеи, цветники, уголок аттракционов, детская площадка, киоски и кафе по продаже мороженого и напитков, арт-объекты и новая сцена. Не оставалась пустынной эта территория отдыха и в зимнее время. В парке установили горки, здесь в холодный сезон также работает очень популярный у местных жителей каток с теплой раздевалкой и прокатом.





Однако и жителям, и властям Камышина хотелось внести новый импульс в развитие этой зоны отдыха, сделать парк более современным и комфортным, чтобы историческая площадка стала настоящим местом притяжения для любых возрастов.





Так появилась задумка по кардинальному преобразованию парка им. Комсомольцев-добровольцев. Но для этого требовались немалые средства, найти которые в городском бюджете довольно сложно. Тогда в администрации Камышина решили попытать счастья и получить российский грант на благоустройство.

— Осенью прошлого года мы провели голосование среди жителей города, предложив им на выбор три площадки, которые, по мнению камышан, нуждаются в первоочередном обновлении, — рассказывает председатель комитета по культуре администрации городского округа Марина Таранова. — Горожане могли проголосовать всеми удобными способами – и в электронном виде, и лично прийти в администрацию и в другие открытые для этого пункты. По итогам большинство горожан отдали свой голос за наш парк. Для нас это было неудивительно. Эта территория крайне популярна у горожан, да вы и сами посмотрите – тут и пенсионеры отдыхают, и мамы с папами с колясками, а сколько детей на аттракционах!

Преподаватель индустриально-педагогического колледжа Ани Оганесян принимала участие в одной из проектных секций и рада, что некоторые из предложений студентов учли при подготовке проекта благоустройства.

— Здорово, что в парке в случае победы на конкурсе появится уличный кинотеатр, а площадку, где сейчас зимний каток, обустроят для круглогодичного отдыха молодежи, — говорит Ани.

Подкрепившись мнением камышан, в сжатые сроки в мэрии подготовили проект парка мечты и отправили заявку на участие в конкурсе.

Общая стоимость проекта оценивается в 131,6 миллиона рублей. Основную часть средств в Камышине надеются получить в рамках гранта, но предусмотрено и городское финансирование, а также участие внебюджетных средств.

Новые зоны отдыха и детские площадки

Как же преобразится парк, если город станет одним из победителей конкурса и получит деньги на развитие инфраструктуры? Дмитрий Вайрих, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Камышина, один из вдохновителей проекта, может часами с горящими глазами говорить о перспективах любимого места отдыха камышан.





— Планы у нас грандиозные. В частности, мы хотим преобразить так называемую парадную зону – центральную аллею. Планируем осветить ее «звездным небом», поменять покрытие, установить новые скамейки и урны. Придумали и еще одну «фишку» – скульптуры. Во времена Советского Союза они тут уже стояли, но, конечно, мы не хотим возвращать сюда «девушек с веслами», а решили отдать дань памяти основателям парка и поставить здесь их фигуры. Именно они будут встречать на главном входе посетителей, которые уже сами будут решать, какую зону отдыха им выбрать, — увлеченно рассказывает Дмитрий Викторович.

В планах городских властей – обустройство и других территорий парка. Например, установка двух новых детских площадок для разных возрастов, а также организация площадки для современных молодежных видов отдыха, кафе около зимнего катка, новых теплых туалетов, а также реконструкция сцены, в которой не хватает внутренних помещений для комфортного выступления творческих коллективов. Задуманы и работы по обновлению зеленого фонда парка, которые будут проведены максимально бережно.





— Этот вопрос очень волнует камышан, которые хотели бы сохранить в парке прохладу. И мы их, конечно, в этом поддерживаем. Поэтому жизнеспособные деревья останутся. Уберем только аварийные, их всего несколько десятков. При этом будут высажены новые культуры, приспособленные для выживания в наших природных условиях. Но старые деревья выкорчевать не будем – оставим одно- или двухметровые стволы и сделаем из них оригинальные деревянные скульптуры. Таким образом, нам удастся обеспечить так называемую преемственность зеленых насаждений, сохранить прохладу от старых деревьев и в то же время обновить зеленый фонд, — продолжает Дмитрий Викторович.

Современность в историческом колорите

Еще один немаловажный пункт проекта с точки зрения сохранения исторического наследия – это реконструкция уникального ограждения парка. Металлическая ограда, которая сейчас обрамляет территорию зоны отдыха, в тридцатые годы была забором храма, в 30-х годах прекратившего свое существование в ходе кампании по разрушению православных церквей. За прошедшие годы некоторые элементы ограждения, а также гипсовые фрески с изображением львов, пришли в негодность. В случае победы Камышина на конкурсе удастся, наконец, реконструировать историческую ограду, сохранив часть прошлого города Камышин.





Надо сказать, что многое из того, что задумано в рамках проекта обновления парка, подсказали властям Камышина именно горожане.

— Мы выслушали мнение представителей всех возрастов и уверены, что в случае реализации проекта останутся довольными все, — уверен Дмитрий Вайрих. — А парк станет местом притяжения, встреч по интересам, как у подрастающего, так и более опытного поколения. Самое трудное и главное заключалось в том, чтобы, создавая новое, сохранить исторический колорит и не привнести дискомфорт в уже сложившиеся маршруты и зоны отдыха. Наоборот, сделать их более удобными и востребованными.





Сейчас в Камышине все «держат кулачки» и ждут объявления результатов конкурса. В администрации города, которую возглавляет Станислав Зинченко, недавно получивший звание Заслуженного работника местного самоуправления РФ, уже смотрят в будущее и строят новые планы по благоустройству города на Волге. Например, задумали реконструкцию улицы Лазарева, которая идет от парка к набережной, в сказочном стиле, что закольцевало бы концепцию нескольких зон отдыха. Ведь, чем больше будет комфорта в Камышине, тем больше молодежи захочет остаться в городе, создавать здесь семьи и работать на благо себя и будущего своей малой родины.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». В нем участвуют города России с численностью населения до 200 000 человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. От Волгоградской области за гранты на благоустройство борются всего пять городов.

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Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



