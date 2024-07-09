



Росводресурсы продлили до 12 июля текущий режим работы Волгоградского гидроузла в целях поддержания уровня воды в Волгоградском водохранилище, передает V102.RU. Ранее на Волжской ГЭС до 10 июля были увеличены сбросы в пределах 5700 - 6300 м³/с. Теперь в таком формате ГЭС будет работать еще два дня.

Такое решение было принято с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.

Напомним, ранее волгоградцев предупредили об аномальной жаре, которая сохранится в регионе до конца недели.





